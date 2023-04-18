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Джон Вік 4 став рекордсменом франшизи за касовими зборами: $350 млн за 4 тижні

18 Квітня 2023, 09:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джон Вік

Фільм Джон Вік 4 з Кіану Рівзом у головній ролі став рекордсменом за виторгом у всій франшизі. Днями бойовику вдалося перевершити позначку в $350 млн, через 4 тижні після релізу.

Фанати серії фільмів побачили те, за чим прийшли – бійки, перестрілки і спроби Віка покласти край Вищому столу, борючись із мафією.

Третій фільм у франшизі за весь час прокату зміг зібрати тільки $328 млн.

А щодо останньої картини в серії, то її хвалили за напружену атмосферу, яку вміло тримали протягом усього показу. І хоча фільм напевно стане останнім, для фанатів всесвіту Віка є хороші новини – вийде спінофф як серіал під назвою Балерина. У головній ролі буде Анна де Армас.

Також відомо про роботу над приквелом – фільмом Континенталь, але про нього мало що відомо.

Зараз у розробці величезна кількість фільмів і серіалів, на які очікують мільйони фанатів. Наприклад, просто зараз створюють серіал за мотивами серії книг Гаррі Поттер. За якість контенту відповідатиме сама Джоан Роулінг як виконавчий продюсер.

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Джерело
Collider
Теги
Кіану Рівз Фільм
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