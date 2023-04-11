У мережі показали перший тизер-трейлер фільму Марвели. Кінокомікс про супергероїнь вийде в листопаді 2023 року. Проте вже зараз ролик підігріває інтерес фанатів.

У двохвилинному відео показали Ф’юрі, директора організації Щ.И.Т., капітана Марвел, а також котика, через якого у Ніка були великі проблеми з оком.

Дії картини розгортаються після подій серіалу Міс Марвел – йтиметься про трьох супергероїнь, які міняються місцями після використання суперсили. Вони об’єднаються не тільки, щоб розгадати цю таємницю, а й дати відсіч новому злу, що несе небезпеку Землі.

До своїх ролей повернуться всіма улюблені актори – Брі Ларсон, Іман Веллані, Тейона Парріс і Семюел Л. Джексон. Вони й будуть частіше за інших з’являтися в кадрі.

Прем’єра запланована на 10 листопада 2023. Марвели розкриють частину П’ятої фази кіновсесвіту героїв Marvel.

Нещодавно вийшов ще один ролик для майбутнього серіалу від Marvel – трейлер мінісеріалу Секретне вторгнення. З цікавого – у короткому відео можна побачити вибухи в Кремлі. У центрі сюжету Нік Ф’юрі, роль якого виконує Семюел Л. Джексон.