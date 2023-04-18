Фильм Джон Уик 4 с Киану Ривз в главной роли стал рекордсменом по выручке во всей франшизе. На днях боевику удалось превзойти отметку в $350 млн, спустя 4 недели после релиза.

Фанаты серии фильмов увидели то, за чем пришли — драки, перестрелки и попытки Уика положить конец Высшему столу, сражаясь с мафией.

Третий фильм во франшизе за все время проката смог собрать только $328 млн.

Что касается последней картины в серии, то ее хвалили за напряженную атмосферу, которую умело держали на протяжении всего показа. И хотя фильм наверняка станет последним, для фанатов вселенной Уика есть хорошие новости — выйдет спин-офф в качестве сериала под названием Балерина. В главной роли будет Анна де Армас.

Также известно о работе над приквелом — фильмом Континенталь, но о нем мало что известно.

Сейчас в разработке огромное количество фильмов и сериалов, которые ожидают миллионы фанатов. К примеру, прямо сейчас создают сериал по мотивам серии книг Гарри Поттер. За качество контента будет отвечать сама Джоан Роулинг в качестве исполнительного продюсера.