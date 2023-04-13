Компания Warner Bros. Discovery объявила, что в производство запущен сериал по мотивам серии книг Гарри Поттер.

Каждый сезон сериала будет основан на одной из книг франшизы. Они будут отсняты и выпущены в течение 10 лет. Писательница Джоан Роулинг выступит в качестве исполнительного продюсера ленты вместе с Нилом Блэром. Также ожидается совершенно новый актерский состав.

— Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер — культурный феномен, и очевидно, что существует непреходящая любовь и жажда волшебного мира. В сотрудничестве с Warner Bros. Television и JK Rowling новая серия Max Original расскажет о каждой из культовых книг, которыми фанаты продолжали наслаждаться все эти годы, — сказала председатель и генеральный директор HBO & Max Content Кейси Блойс.

Кроме того, появился первый тизер сериала по Гарри Поттеру от HBO. В нем звучит всем нам известная мелодия. Дата релиза пока что неизвестна.

Совсем недавно мы писали о том, что Warner Bros. планирует создать сериал по мотивам Гарри Поттера. Он якобы поможет глубже показать то, что есть в книгах писательницы.