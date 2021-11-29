Американська співачка Дженніфер Лопес та її коханий, актор Бен Аффлек знову потрапили в об’єктиви папараці. Артистка прилетіла до чоловіка в Лос-Анджелес.

На знімках Дженніфер та Бен тримаються за руки, йдучи до музичної студії. Для прогулянки співачка обрала модні розкльошені джинси з високою посадкою та водолазку з вкрапленням срібла від Brunello Cucinelli. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та чорною сумкою із золотою фурнітурою.

Волосся Лопес зачесала в хвіст, а на обличчя нанесла повсякденний нюдовий макіяж.

Бен був одягнений у темно-сірий жакет, бордову футболку та світлі штани.

Згодом закоханих помітили на вечері у ресторані на Беверлі-Гіллз. Актор спробував сховати співачку від папараці, обіймаючи її.

Про возз’єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека вперше заговорили влітку 2021 після того, як співачка розірвала заручини зі своїм екс-коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом. У стосунках із ним артистка перебувала чотири роки.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вже будували стосунки в далекому 2002 році. Тоді пара була разом два роки — в 2004-му вони розійшлися.

Крім того, тоді закохані були навіть заручені, а шанувальники придумали їхній парі прізвисько — Бенніфер. Очевидно, що вони щасливі разом. Так, Лопес і Аффлека нещодавно сфотографували під час поцілунку.