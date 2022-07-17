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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

17 июля 2022, 21:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лопес и Аффлек
Источник: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились.

Пара получила свидетельство о браке в округе Кларк (штат Невада) в субботу, 16 июля.

В апреле стало известно, что Бен Аффлек снова сделал предложение Дженнифер Лопес. По словам исполнительницы, она принимала ванную, когда возлюбленный стал на одно колено и спросил ее согласия.

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Лопес призналась, что этот момент застал ее врасплох, поэтому она заплакала.

О воссоединении Лопес и Аффлека стало известно в июле 2021 года. Пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Влюбленные встречались еще в 2002 году. Тогда они тоже планировали пожениться.

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Источник
TMZ
Теги
Бен Аффлек Свадьба Дженнифер Лопес
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