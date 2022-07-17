Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились.

Пара получила свидетельство о браке в округе Кларк (штат Невада) в субботу, 16 июля.

В апреле стало известно, что Бен Аффлек снова сделал предложение Дженнифер Лопес. По словам исполнительницы, она принимала ванную, когда возлюбленный стал на одно колено и спросил ее согласия.

Сейчас смотрят

Лопес призналась, что этот момент застал ее врасплох, поэтому она заплакала.

О воссоединении Лопес и Аффлека стало известно в июле 2021 года. Пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Влюбленные встречались еще в 2002 году. Тогда они тоже планировали пожениться.