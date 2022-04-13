20 років по тому: Бен Аффлек знову зробив пропозицію Дженніфер Лопес

Відомий голлівудський актор Бен Аффлек зробив пропозицію співачці Дженніфер Лопес.

За словами артистки, вона приймала ванну, коли коханий став на одне коліно та запитав її згоди.

– У суботу ввечері, перебуваючи в моєму улюбленому місці на землі (у ванні з піною), моє кохання встало на одне коліно і зробило пропозицію, – написала співачка у своєму інформаційному бюлетені On The JLo.

Лопес зізналася, що цей момент застав її зненацька.

– Я просто дивилася йому в очі, посміхаючись і плачучи одночасно, щосили намагаючись усвідомити той факт, що через 20 років це відбувається знову. Я буквально втратила мову, і він сказав: Це так? Я сказала: Так, звичайно, це ТАК, – заявила Лопес.

52-річна Лопес сказала, що плакала, коли 49-річний Аффлек попросив її вийти за нього заміж, і що простота цього робила момент ще більш романтичним.

Нагадаємо, що про возз’єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека стало відомо у липні 2021 року. Пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Лопес і Аффлек зустрічалися ще у 2002 році. Закохані навіть планували одружитися, але офіційно повідомили про розставання та скасування весілля за день до церемонії.