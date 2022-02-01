Американська співачка Дженніфер Лопес відверто розповіла про стосунки з актором Беном Аффлеком після возз’єднання.

Зірка зізналася, що зараз почувається дуже щасливою, а також пишається своїм обранцем.

– Це гарна історія кохання, у якій ми отримали другий шанс. Ми обидва сказали собі: Вау, ми такі щасливі. Ми стали старшими, розумнішими, у нас більше досвіду, ми перебуваємо в різних сферах нашого життя, тепер у нас є діти, і ми маємо бути дуже уважними до цих речей, – сказала Лопес.

Дженніфер готова зробити все, щоб захистити та зберегти ці стосунки. За словами зірки, Бен Аффлек змінився в кращу сторону завдяки роботі над собою.

– Я так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку. Чесність один з одним, кохання – ось основа всього. Я відчуваю, що він перебуває на тому ж етапі свого життя, що і я. Коли ти витратив час на вивчення себе і потрапив у те місце, де ти почуваєшся добре і наодинці. Ти розумієш, що можеш перебувати у щасливих, здорових стосунках, – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, що про возз’єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека стало відомо у липні 2021 року. Пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Лопес і Аффлек зустрічалися ще у 2002 році. Закохані навіть планували одружитися, але офіційно повідомили про розставання та скасування весілля за день до церемонії.