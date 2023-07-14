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Кіно та серіали

Уже підбирають акторів: Кемерон хоче зняти серіал про катастрофу Титана на дні океану

14 Липня 2023, 14:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кемерон
Джерело: Depositphotos

Творець фільму Титанік Джеймс Кемерон хоче зняти серіал про катастрофу підводного човна Титан. Йдеться про історію п’яти туристів, які, найімовірніше, вже мертві.

Щоб зняти проєкт, одна зі стримінгових платформ уже звернулася до режисера з пропозицією розповісти історію про екстремалів, які загинули в спробах вивчити Титанік. Нагадаємо, що Кемерон і сам має значний досвід у зануренні до затонулого корабля – таких місій у нього аж 30.

– Ця тема близька йому за духом. Він розповів історію Титаніка з таким співчуттям, що для нього це природний крок, – заявив інсайдер.

Візуалізація трагедії на Титані – це масштабне завдання, яке під силу тільки експертам у світі кіно. Для серіалу уже склали й список можливих задіяних акторів – Метт Деймон і Кумаїл Нанджіані.

Як експерт з глибоководних занурень Кемерон розкритикував ідею мандрівки Титана на дно. Режисер додав, що не сів би в це судно, адже ставився з підозрою до технологій, які у ньому використовувались.

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Нагадаємо, що 22 червня берегова охорона США знайшла уламки Титана недалеко від місця аварії Титаніка. Експерти запевняють, що пасажири судна вже мертві.

Джерело
The Sun
Теги
Девід Кемерон Титан Титанік
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