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Кино и сериалы

Джеймс Кэмерон опроверг слухи о создании сериала о Титане

17 июля 2023, 08:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джеймс Кемерон
Источник: Depositphotos

Создатель фильма Титаник Джеймс Кэмерон опроверг слухи о возможном создании сериала о потонувшем судне Титан. Речь идет о подводной лодке, в которой туристы отправились изучать корабль.

Так, слухи опроверг сам Кэмерон в Twitter.

— Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас я должен это сделать. Я не веду переговоров о фильме Оушенгейт и никогда не буду, — признался режиссер.

Напомним, что сам Джеймс более 30 раз отправлялся на дно океана для исследования обломков Титаника, и считается экспертом в глубоководных погружениях.

На фоне этого режиссеру приписывали возможный сериал, и инсайдеры заявили, что крупная стриминговая платформа уже ведет с Кэмероном переговоры касательно будущего проекта. Для одного из героев уже рассматривали Мэтта Дэймона.

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Также слухи подогревали и интервью режиссера, которое появилось сразу же после трагедии с лодкой. Кэмерон раскритиковал Титан и добавил, что не погружался бы на нем под воду.

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