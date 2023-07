Создатель фильма Титаник Джеймс Кэмерон опроверг слухи о возможном создании сериала о потонувшем судне Титан. Речь идет о подводной лодке, в которой туристы отправились изучать корабль.

Так, слухи опроверг сам Кэмерон в Twitter.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023