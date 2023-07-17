Создатель фильма Титаник Джеймс Кэмерон опроверг слухи о возможном создании сериала о потонувшем судне Титан. Речь идет о подводной лодке, в которой туристы отправились изучать корабль.

Так, слухи опроверг сам Кэмерон в Twitter.

— Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас я должен это сделать. Я не веду переговоров о фильме Оушенгейт и никогда не буду, — признался режиссер.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

Напомним, что сам Джеймс более 30 раз отправлялся на дно океана для исследования обломков Титаника, и считается экспертом в глубоководных погружениях.

На фоне этого режиссеру приписывали возможный сериал, и инсайдеры заявили, что крупная стриминговая платформа уже ведет с Кэмероном переговоры касательно будущего проекта. Для одного из героев уже рассматривали Мэтта Дэймона.

Также слухи подогревали и интервью режиссера, которое появилось сразу же после трагедии с лодкой. Кэмерон раскритиковал Титан и добавил, что не погружался бы на нем под воду.