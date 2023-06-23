Я бы не сел на эту подводную лодку: Джеймс Кэмерон о катастрофе батискафа Титан

Голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который снял фильм Титаник в 1997 году, заявил, что лично не садился бы на подводное судно Титан.

В интервью BBC он сказал, что компания OceanGate “не получила сертификации, потому что знала, что ее не пройдет”.

— Я с большим подозрением относился к технологии, которую они использовали. Я бы не сел на эту подводную лодку, — сказал он.

Кэмерон совершил 33 подводных погружения к затонувшему Титанику, обломки которого лежат на глубине 3 810 м.

Кэмерон сказал, что когда он узнал, что подводная лодка потеряла навигацию и связь одновременно, он сразу заподозрил катастрофу.

— Я чувствовал костями, что произошло. Отказала электроника подводной лодки, вышла из строя система связи и одновременно отказал транспондер слежения — подводной лодки больше нет, — сказал режиссер.

Он рассказал, что в понедельник, когда услышал, что подводная лодка исчезла, то сразу позвонил некоторым своим знакомым в сообществе глубоководных аппаратов.

Он получил информацию, что лодка была на глубине 3 500 метров и направлялась ко дну. Когда стало известно, что была потеряна связь с судном и навигация, то он заподозрил, что это бы не произошло без “чрезвычайного катастрофического события или высокого, высокоэнергетического катастрофического события”.

Кэмерон добавил, что первое, что ему пришло в голову — это взрыв.

Кэмерон предположил, что в гибели Титана и его экипажа есть “ужасная ирония”, сравнив ее с гибелью самого Титаника в 1912 году.

— Сейчас мы имеем еще одну катастрофу, которая, к сожалению, основывается на тех же принципах игнорирования предупреждений. OceanGate были предупреждены, — добавил Кэмерон.

По его словам, некоторые представители сообщества, занимающегося глубоководными погружениями, не включая его самого, написали письмо OceanGate, в котором говорили, что “вы идете на путь к катастрофе”.

Зато соучредитель OceanGate настаивает, что Титан прошел очень тщательные испытания — судно разрабатывали 14 лет. Оно не было сертифицировано, но, по словам соучредителя, тогда это не было обязательным.

19 июня стало известно об исчезновении подводного аппарата, который доставлял людей к месту гибели Титаника.

Через три дня Береговая охрана США сообщила об обнаружении на дне океана обломков рядом с Титаником. Был найден хвостовой конус подводного аппарата Титан, а также дополнительные обломки, что соответствует катастрофической потере камеры давления. Сообщалось, что все пассажиры судна погибли.

Впоследствии стало известно, что жена основателя и генеральный директор OceanGate Стоктона Раша, который был на борту Титана, является праправнучкой Исадора и Иды Штраус, которые решили остаться на борту Титаника, чтобы другие пассажиры могли спастись вместо них.