Легендарный кинорежиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал современные фильмы о супергероях. По его мнению фильмам не хватает тем семьи и детей, и это касается всех массовых блокбастеров.

Кэмерон считает, именно это и делает фильмы по комиксам Marvel и DC неубедительными, и это касается их героев.

— Когда я смотрю эти большие, зрелищные фильмы — Marvel и DC, то все герои в них, независимо от их возраста, ведут себя так, будто бы до сих пор в колледже, — уверяет Джеймс

Режиссер добавил, что отношения между героями и окружения показывают на экране, но на самом деле это фальш.

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— Они не отходят от дел из-за своих детей. Что насчет всех этих вещей, которые дарят нам любовь и цель в жизни? Эти герои не испытывают таких чувств, и фильмы нужно снимать иначе, — считает Кэмерон.

Напомним, что выход фильма Аватар 2 от легендарного режиссера запланирован на 16 декабря 2022 года. Примечательно, что сам режиссер готов отказаться от франшизы — Джеймс Кэмерон готов прекратить выпускать продолжения Аватара, и готов передать эстафету другим.