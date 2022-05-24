Британський співак Джеймс Блант присвятив пісню українському гурту Антитіла на концерті в Італії. Відео зі зверненням Бланта опублікували наші українські музиканти у Facebook.

– Я присвячую цю пісню музикантам, які змінили свої гітари та клавішні на зброю для захисту своєї країни. Зараз на цьому концерті перебуває їхній менеджер. Ця пісня для них. Вона називається The Greatest, – сказав Джеймс Блант зі сцени.

Українські музиканти відповіли Джеймсу та подякували за його жест зі сцени.

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– Джеймсе! Ти приголомшливий! Дякуємо за цю підтримку! – заявили за допомогою соцмереж учасники групи Антитіла.

Музиканти вражають своєю мужністю величезну кількість відомих музикантів у всьому світі. За цю весну вони встигли записати пісню з Едом Шираном 2 Step, кліп якої за кілька днів зібрав понад 2 млн переглядів на YouTube.

Після цього вони зіграли у підземці Києва разом з учасниками гурту U2. Серед глядачів були волонтери, учасники ТрО, а також військовослужбовці.

З перших днів війни Антитіла приєдналися до ТрО – зараз вони охороняють Харківську область як парамедики. Вони забезпечують медикаментами не лише свою роту і мають багаторічну підготовку з тактичної медицини – адже війна у країні розпочалася задовго до 24 лютого.