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Джеймс Блант посвятил свою песню украинской группе Антитела: Сменили гитары на оружие

24 мая 2022, 12:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джеймс Блант
Источник: Depositphotos

Британский певец Джеймс Блант посвятил песню украинской группе Антитела на концерте в Италии. Видео с обращением Бланта опубликовали наши украинские музыканты в Facebook.

— Я посвящаю эту песню музыкантам, которые сменили свои гитары и клавишные на оружие для защиты своей страны. Сейчас на этом концерте находится их менеджер. Эта песня для них. Она называется The Greatest, – сказал Джеймс Блант со сцены.

Украинские музыканты ответили Джеймсу и поблагодарили за его жест со сцены.

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— Джеймс! Ты потрясающий! Спасибо за эту поддержку! — заявили с помощью соцсетей участники группы Антитела.

Музыканты удивляют своим мужеством огромное количество известных музыкантов во всем мире. За эту весну они успели записать песню с Эдом Шираном 2 Step, клип которой за несколько дней собрал более 2 млн просмотров на YouTube.

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После этого они сыграли в подземке Киева вместе с участниками группы U2. Среди зрителей были волонтеры, участники ТрО, а также военнослужащие.

С первых дней войны Антитела примкнули к ТрО — сейчас они охраняют Харьковскую область в качестве парамедиков. Они обеспечивают медикаментами не только свою роту и имеют многолетнюю подготовку по тактической медицине – война ведь в стране началась задолго до 24 февраля.

Теги
Антитіла, Війна в Україні
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