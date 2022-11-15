Засновник Amazon Джефф Безос хоче пожертвувати більшу частину своїх статків на благодійність. Про це один із найбагатших людей світу заявив в інтерв’ю CNN.

– Найскладніше зрозуміти, як це найкраще зробити, – додав мільярдер.

Куди саме Джефф хоче віддати свої гроші – невідомо. Цілком можливо, що якусь буде спрямовано на допомогу Україні в умовах війни. І хоча про точні суми не повідомлялося, мільярдер запевняє, що він зараз нарощує потенціал для благодійності.

За даними Forbes, Безос зараз на четвертому місці у списку найбагатших людей світу. Його капітал станом на 15 листопада оцінюється в 121 млрд. Раніше він вважався найбагатшою людиною, і все завдяки компанії Amazon, яку він створив у 1994 році.

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– Це непросто. Створення Amazon було складною справою. Це потребувало великих зусиль в роботі й дуже розумних товаришів у команді. І я виявив, що благодійність дуже схожа. Це непросто. Це справді складно, – заявив Джефф в інтерв’ю.

На тлі такого рішення стало відомо, що Безос хоче звільнити близько 10 тис. людей з Amazon, і це буде найбільшим скороченням в історії компанії.

У минулому Безоса критикували за те, що він не підписав Giving Pledge — кампанію, запущену у 2010 році Біллом Гейтсом, Меліндою Френч Гейтс та Ворреном Баффетом, щоб спонукати мільярдерів жертвувати більшу частину свого статку на благодійність.

Нагадаємо, що раніше Беззос розлучився зі своєю дружиною Маккензі Скотт, яка зробила пожертву для України на тлі війни. Наприкінці вересня стало відомо, що письменниця вже встигла розлучитися зі своїм другим чоловіком.