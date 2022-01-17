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Маск розбагатів на 1 000% за пандемію: крутіше за Гейтса і Безоса

17 Січня 2022, 13:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Під час пандемії мільярдери збільшили свій статок на $5 трлн — це лише посилило економічну нерівність у всьому світі. Так, 10 найбагатших людей на планеті, включаючи Маска, подвоїли свої багатства.

Навіть між мільярдерами є величезний розрив у швидкості заробітку. Наприклад, найбагатша людина у світі Ілон Маск зміг збільшити свій статок більш ніж на 1 000%. Для порівняння, у засновника Microsoft капітал збільшився лише на 30%.

Успіх глави Tesla та SpaceX безпосередньо залежить від акцій його компаній — він не отримує заробітної плати за керівництво корпораціями. Останні роки для компаній виявилися успішними – наприклад, у 2021 році Tesla продала майже мільйон електрокарів – це на 87% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, що зараз багатство Маска тримається на рівні $269 млрд.

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За оцінками Світового банку, у 2020 році 97 млн людей у всьому світі опинилися в умовах крайньої бідності та нині живуть менш ніж на $2 на день.

Мільярдерів просять направити своє багатство на допомогу нужденним. Так, глава Всесвітньої продовольчої програми ООН попросив Безоса та Маска допомогти врятувати людство від голоду. Маск погодився виділити $6 млрд, але якщо ООН зможе довести ефективність цієї ідеї. Щоправда, організація так і не відповіла главі Tesla та SpaceX.

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