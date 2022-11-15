Основатель Amazon Джефф Безос хочет пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. Об этом один из самых богатых людей мира заявил в интервью CNN.

— Сложнее всего понять, как это сделать с помощью рычагов воздействия, — добавил миллиардер.

Куда конкретно Джефф хочет отдать свои деньги — неизвестно. Вполне возможно, что часть от них будет отправлена на помощь Украины в условиях войны. И хотя о точных суммах не сообщалось, миллиардер уверчет, что он сейчас наращивает потенциал для благотворительности.

Под данным Forbes, Безос сейчас на четвертом месте в списке самых богатых людей мира. Его капитал по состоянию на 15 ноября оценивается в 121 млрд. Годами ранее он считался самым богатым человеком, и все благодаря компании Amazon, которую он создал в 1994 году.

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— Это непросто. Создание Amazon было непростым делом. Это потребовало много тяжелой работы и очень умных товарищей по команде. И я обнаружил, что благотворительность очень похожа. Это непросто. Это действительно сложно, — заявил Джефф в интервью.

На фоне такого решения стало известно, что Безос хочет уволить около 10 тыс. человек из Amazon, и это будет крупнейшее сокращение в истории компании.

В прошлом Безоса критиковали за то, что он не подписал Giving Pledge — кампанию, запущенную в 2010 году Биллом Гейтсом, Мелиндой Френч Гейтс и Уорреном Баффетом, чтобы побудить миллиардеров жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Напомним, что раньше Беззос развелся со своей женой Маккензи Скотт, которая сделала пожертвование Украине на фоне войны. В конце сентября стало известно, что писательница уже успела расстаться со своим вторым мужем.