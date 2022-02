Канадський співак Джастін Бібер захворів на коронавірус та скасував свої концерти в Лас-Вегасі в межах туру Justice Tour.

За словами представників артиста, він почувається добре. У членів команди Бібера також виявили Covid-19.

Через хворобу концерт, який мав відбутися в T-Mobile Arena 20 лютого, перенесли на 28 червня. Наступний виступ Бібера запланований на вівторок, 22 лютого, у місті Глендейл (штат Арізона), але, найімовірніше, його також скасують.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022