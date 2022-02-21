Канадський співак Джастін Бібер захворів на коронавірус та скасував свої концерти в Лас-Вегасі в межах туру Justice Tour.

За словами представників артиста, він почувається добре. У членів команди Бібера також виявили Covid-19.

Через хворобу концерт, який мав відбутися в T-Mobile Arena 20 лютого, перенесли на 28 червня. Наступний виступ Бібера запланований на вівторок, 22 лютого, у місті Глендейл (штат Арізона), але, найімовірніше, його також скасують.

– Джастін, звичайно, дуже розчарований, але здоров’я та безпека його команди і фанатів завжди є його пріоритетом номер один, – повідомили організатори туру Бібера.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022

Світове турне Justice, яке спочатку мало розпочатися у березні 2020 року, було відкладено майже на два роки через пандемію Covid-19.

Бібер дав перший концерт у п’ятницю, 18 лютого, у Сан-Дієго. Лас-Вегас мав стати другою зупинкою в турі, який, як очікується, триватиме до березня 2023 року.

Нещодавно через Covid-19 свої концерти перенесла британська співачка Адель. Половина членів її команди захворіла на коронавірус, тому шоу неможливо було організувати вчасно.

Серія концертів у Лас-Вегасі під назвою Weekends with Adele мала розпочатися 21 січня. Останній концерт був запланований на середину квітня. Ціни на квитки варіювалися від $85 до $30 тис.