Британська співачка Адель в сльозах повідомила шанувальникам про перенесення серії концертів у Лас-Вегасі.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відеозвернення, в якому розповіла, що причиною такого рішення став Covid-19. Половина членів її команди захворіла на коронавірус, тому шоу неможливо організувати вчасно.

– Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми зробили абсолютно все можливе, щоб встигнути, і зробити його досить добрим для вас, але затримки доставки техніки і коронавірус все зруйнували. Половина моєї команди захворіла на Covid-19. Наразі завершити підготовку до шоу неможливо, – повідомила Адель.

Адель зізналася, що ця ситуація її дуже засмутила. Також вона вибачилась перед фанатами, особливо перед тими, хто приїхав до США заради її виступу. Всі концерти співачки відбудуться пізніше, проте нові дати шоу поки що не оголошені.

– Мені шкода, що це відбувається в останню хвилину. Ми працюємо без сну вже понад 30 годин. Я така засмучена і… Мені дуже шкода всіх, хто приїхав сюди, — додала артистка.

Варто зазначити, що серія концертів у Лас-Вегасі під назвою Weekends with Adele мала розпочатися сьогодні, 21 січня. Останній концерт був запланований на середину квітня. Ціни на квитки варіювалися від $85 до $30 тис.

За оцінками Billboard, Адель виручила $50 млн від попереднього продажу квитків і їй обіцяли гонорар по $685 тис. за виступ — рекордний дохід для співачки.

Виступи присвячені виходу альбому 30, який Адель випустила у листопаді 2021 року після шестирічної паузи.