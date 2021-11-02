Зіркове подружжя Джастін та Гейлі Бібер розповіли про проблеми, з якими зіткнулися за три роки шлюбу.

У новому випуску американського подкасту Добросовісно Джастін зізнався, що його психологічні проблеми негативно вплинули на стосунки з дружиною.

– Я так багато пережив у своєму житті. Я зрозумів, що мені потрібно пройти через серйозне лікування, аби побудувати нормальні стосунки. А я мав багато травм і шрамів. Тому я просто взяв на себе зобов’язання працювати над цими речами та одужувати, – поділився артист.

Варто зауважити, що співак проходив лікування у психіатричній клініці, оскільки у 2017 році у нього діагностували депресію. Він два роки боровся з хворобою, але Гейлі прийняла його таким, яким він є.

– Я дуже довго кохала цю людину, і тоді був не час відмовлятися від нього. Я не вчинила б так із ним. Уявіть, що ви кидаєте когось у найгірший період його життя. Я не така людина, тому збиралася перетерпіти, хоч би яким був результат, – сказала Гейлі.

Нагадаємо, що Джастін і Гейлі одружилися у 2018 році. Пара зізналася, що зараз часто думає про дітей.

Подружжя впевнене, що як тільки їхні стосунки повністю налагодяться, вони зможуть стати батьками.