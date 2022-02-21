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Джастин Бибер заболел Covid-19 и отменил концерты

21 февраля 2022, 09:58
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Джастин Бибер
Источник: Depositphotos

Канадский певец Джастин Бибер заболел коронавирусом и отменил свои концерты в Лас-Вегасе в рамках тура Justice Tour.

По словам представителей артиста, он чувствует себя хорошо. У членов команды Бибера также был обнаружен Covid-19.

Из-за болезни концерт, который должен был состояться в T-Mobile Arena 20 февраля, был перенесен на 28 июня. Следующее выступление Бибера запланировано на вторник, 22 февраля, в городе Глендейл (штат Аризона), но, скорее всего, его также отменят.

– Джастин, конечно, очень разочарован, но здоровье и безопасность его команды и фанатов всегда являются его приоритетом номер один, – сообщили организаторы тура Бибера.

Мировое турне Justice, которое первоначально должно было начаться в марте 2020 года, было отложено почти на два года из-за пандемии Covid-19.

Бибер дал первый концерт в пятницу, 18 февраля, в Сан-Диего. Лас-Вегас должен был стать второй остановкой в ​​туре, который, как ожидается, продлится до марта 2023 года.

Недавно из-за Covid-19 свои концерты перенесла британская певица Адель. Половина членов ее команды заболела коронавирусом, поэтому шоу невозможно было организовать вовремя.

Серия концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele должна была начаться 21 января. Последний концерт был запланирован на середину апреля. Цены на билеты варьировались от $85 до $30 тыс.

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Источник
TMZ
Теги
Джастин Бибер , Коронавирус Covid-19
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