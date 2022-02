Канадский певец Джастин Бибер заболел коронавирусом и отменил свои концерты в Лас-Вегасе в рамках тура Justice Tour.

По словам представителей артиста, он чувствует себя хорошо. У членов команды Бибера также был обнаружен Covid-19.

Из-за болезни концерт, который должен был состояться в T-Mobile Arena 20 февраля, был перенесен на 28 июня. Следующее выступление Бибера запланировано на вторник, 22 февраля, в городе Глендейл (штат Аризона), но, скорее всего, его также отменят.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022