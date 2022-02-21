Канадский певец Джастин Бибер заболел коронавирусом и отменил свои концерты в Лас-Вегасе в рамках тура Justice Tour.

По словам представителей артиста, он чувствует себя хорошо. У членов команды Бибера также был обнаружен Covid-19.

Из-за болезни концерт, который должен был состояться в T-Mobile Arena 20 февраля, был перенесен на 28 июня. Следующее выступление Бибера запланировано на вторник, 22 февраля, в городе Глендейл (штат Аризона), но, скорее всего, его также отменят.

– Джастин, конечно, очень разочарован, но здоровье и безопасность его команды и фанатов всегда являются его приоритетом номер один, – сообщили организаторы тура Бибера.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022

Мировое турне Justice, которое первоначально должно было начаться в марте 2020 года, было отложено почти на два года из-за пандемии Covid-19.

Бибер дал первый концерт в пятницу, 18 февраля, в Сан-Диего. Лас-Вегас должен был стать второй остановкой в ​​туре, который, как ожидается, продлится до марта 2023 года.

Недавно из-за Covid-19 свои концерты перенесла британская певица Адель. Половина членов ее команды заболела коронавирусом, поэтому шоу невозможно было организовать вовремя.

Серия концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele должна была начаться 21 января. Последний концерт был запланирован на середину апреля. Цены на билеты варьировались от $85 до $30 тыс.