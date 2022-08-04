Канадський співак Джастін Бібер поділився милим фото зі свого сімейного життя з Гейлі Бібер. На знімку пара лежить у ліжку, і до них приєднався чотирилапий улюбленець.

Пара вирішила порадувати фанатів простим селфі – незвично бачити Бібера не на професійних фотографіях зі сцени чи фотостудій.

Знімок трохи розмитий, і на ньому красується Джастін і Гейлі, яка притулилася до плеча музиканта. У кадр також потрапив Йоркширський тер’єр на прізвисько Оскар, який сидить між руками пари в спробах уткнутися носом в обличчя Джастіна.

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– Доброго ранку від родини Бібер, – підписав артист фото.

Нагадаємо, що пара одружена з 2018 року – за цей період сім’я пережила дуже багато, зокрема проблеми зі здоров’ям.

Наприклад, у червні стало відомо, що у Джастіна Бібера паралізовано половину обличчя. Музикант звернувся до фанатів і поділився подробицями своєї хвороби. Він заявив, що це синдром Рамсея Ханта і вірус вражає його лицьові нерви. Тоді йому довелося скасувати найближчі концерти, щоби зайнятися своїм здоров’ям.

Утім, деякі зіркові пари так і не змогли знайти підтримку один в одному – актриса Ембер Герд продає свій будинок у пустелі, щоб розплатитися зі своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом. Суд зобов’язав її виплатити $8 млн, тож зірка змушена шукати кошти.