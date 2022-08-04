Канадский певец Джастин Бибер поделился милым фото со своей семейной жизни с Хейли Бибер. На снимке пара лежит в постели, и к ним присоединился четырехлапый любимец.

Пара решила порадовать фанатов простым селфи — непривычно видеть Бибера не на профессиональных фотографиях со сцены или фотостудий.

Снимок слегка размыт, и на нем красуется Джастин и Хейли, которая прижалась к плечу музыканта. В кадр также попал йоркширский терьер по кличке Оскар, который сидит между руками пары в попытках уткнуться носом в лицо Джастина.

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— Доброе утро от семьи Бибер, — подписал артист фото.

Напомним, что пара жената с 2018 года — за этот период семья пережила очень многое, включая проблемы со здоровьем.

К примеру, в июне стало известно, что у Джастина Бибера парализовало половину лица. Музыкант обратился к фанатам и поделился подробностями своей болезни. Он заявил, что это синдром Рамсея Ханта, и вирус поражает его лицевые нервы. Тогда ему пришлось отменить ближайшие концерты, чтобы заняться своим здоровьем.

Впрочем, некоторые звездные пары так и не смогли найти поддержку друг в друге — актриса Эмбер Херд продает свой дом в пустыне, чтобы расплатиться со своим бывшим мужем Джонни Деппом. Суд обязал ее выплатить $8 млн, поэтому звезда вынуждена искать средства.