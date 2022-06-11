Популярний канадський співак Джастін Бібер розповів про серйозну недугу, з якою він бореться багато років. У музиканта паралізувало половину обличчя через синдром Рамсея Ханта.

Про свою хворобу Джастін розповів у Instagram, записавши відео. По ролику можна помітити, що Бібер дійсно паралізувало половину обличчя – він показав, що може моргати тільки одним оком, а також усміхатися однією стороною рота.

– На мою думку видно, що зі мною щось не так – це через синдром Рамсея Ханта. Вірус вражає нерв у моєму вусі та мої лицьові нерви, а також викликає параліч обличчя, – заявив співак.

Джастін додав, що збирається вилікуватись, але не знає, скільки часу займе відновлення.

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На тлі недуги найближчі концерти довелося скасувати. Він закликав фанатів поставитися до цього з розумінням і після одужання він знову з’явиться на сцені.

– Це досить серйозна недуга – моє тіло каже мені, що треба зупинитися. Потрібно відпочити, щоби повернути повне функціонування обличчя, – повідомив фанатам Бібер.

Проблеми зі здоров’ям спостерігалися у музиканта ще у лютому – тоді він захворів на Covid-19, через що довелося скасувати кілька концертів. Джастін заявляв, що дбає про здоров’я своєї команди й фанатів, і не хоче наражати їх на ризик.