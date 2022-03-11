Американський актор та співак Джаред Лето заспівав у прямому ефірі уривок пісні Эх, Одесса, жемчужина у моря.

У своєму Instagram артист провів прямий ефір, присвятивши його Україні. Він виходив на зв’язок із різними людьми, серед яких виявився хлопець із Одеси, який розповів Джареду, що відбувається в Україні – як РФ бомбить мирних жителів, українські будинки та вбиває дітей.

Почувши, що хлопець із Одеси, Лето наспівав уривок пісні Эх, Одесса, жемчужина у моря.

Також актор поспілкувався з дівчиною з Києва. Вона розповіла, що кожен день і ніч усі жителі змушені реагувати на сигнали повітряної тривоги та ховатися в бомбосховищах. Дівчина зазначила, що це дуже важко, і всі жителі України сподіваються на якнайшвидше завершення війни.

Ще одна киянка розповіла Лето, що постійно молиться за своє життя та життя близьких людей.

Сам Джаред сказав, що в майбутньому сподівається знову приїхати до Києва.

Раніше Джаред Лето з прапором емоційно підтримав Україну на тлі вторгнення Росії. Співак опублікував фото з українським прапором у Instagram, а також висловив підтримку нашій країні.