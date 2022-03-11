Джаред Лето вновь поддержал украинцев и спел песню про Одессу

Американский актер и певец Джаред Лето спел в прямом эфире отрывок песни Эх, Одесса, жемчужина у моря.

В своем Instagram артист провел прямой эфир, посвятив его Украине. Он выходил на связь с разными людьми, среди которых оказался парень из Одессы, который рассказал Джареду, что происходит в Украине — как РФ бомбит мирных жителей, украинские дома и убивает детей.

Услышав, что парень из Одессы, лето напел отрывок песни Эх, Одесса, жемчужина у моря.

Также актер пообщался с девушкой из Киева. Она рассказала, что каждый день и ночь все жители вынуждены реагировать на сигналы воздушной тревоги и прятаться в бомбоубежищах. Девушка отметила, что это очень тяжело и все жители Украины надеются на скорейшее завершения войны.

Еще одна киевлянка рассказала Лето, что постоянно молится за свою жизнь и жизни близких людей.

Сам Джаред сказал, что в будущем надеется вновь приехать в Киев.

Ранее Джаред Лето с флагом эмоционально поддержал Украину на фоне вторжения России. Певец опубликовал фотографию с украинским флагом в Instagram, а также выразил поддержку нашей стране.