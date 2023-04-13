У півфіналах Євробачення 2023 виступлять українські зірки – хто вийде на сцену

Українські зірки виступлять у півфіналах Євробачення 2023, яке відбудеться у Ліверпулі в травні. На сцені міжнародного конкурсу з’являться фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha та реп-виконавець Otoy.

Разом із українськими зірками на сцені Євробачення 2023 також виступлять зарубіжні артистки – Ріта Ора й Ребекка Фергюсон.

Відомо, що перший півфінал 9 травня відкриє Юлія Саніна, яка також є ведучою шоу від України. Вона виступить із піснею Маяк.

Виступ Alyosha також відбудеться у першому півфіналі конкурсу. Зі сцени вона розповість історію своєї справжньої, особистої подорожі через пісню Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran у новому аранжуванні.

– Усіх закликаю дивитися… Коли ми всі разом – це неймовірна енергія і молитва, яка є дуже сильною… Не пропускайте, дивіться, для нас усіх Євробачення стало дуже гарним майданчиком говорити про Україну, – сказала Alyosha.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 відбуватиметься в Ліверпулі від імені України. Перший півфінал пройде 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.

Представники України, дует Tvorchi, виступлять одразу у фіналі Євробачення 2023. Таке право вони здобули, оскільки в 2022 році наша країна посіла перше місце. Тоді від нас виступав гурт Kalush Orchestra.