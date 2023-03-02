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Джамала – перша українська амбасадорка EQUAL від Spotify

2 Березня 2023, 19:25
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Джамала

Джамала стала першою українською амбасадоркою програми EQUAL від стримінгового сервісу Spotify. Програма створена для сприяння рівності жінок у глобальній індустрії музики.

Пісня Джамали Take Me To A Place із мініальбому Поклик відкриває відразу дві музичні добірки.

– Будь-яке право в житті я виборювала — бути собою, творити. Але тепер я, як і тисячі жінок в Україні, борюсь за право жити у себе вдома. Сьогодні ми є прикладом одна для одної, зразком витримки й незламності. Саме тому честь бути амбасадоркою EQUAL я хотіла б розділити з кожною українською жінкою, яка попри ракетні обстріли й блекаути так безстрашно бореться за свободу жити у вільній країні, де голоси усіх українок звучать на рівних, — сказала Джамала.

Музичні добірки EQUAL Global та EQUAL Ukraine уже можна слухати на Spotify.

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