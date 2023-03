Джамала — первый украинский амбассадор EQUAL от Spotify

Джамала стала первым украинским амбассадором программы EQUAL от стримингового сервиса Spotify. Программа создана для содействия равенству женщин в глобальной индустрии музыки.

Песня Джамалы Take Me To A Place из мини-альбома Поклик открывает сразу две музыкальные подборки.

— За любое право в жизни я боролась — быть собой, творить. Но теперь я, как и тысячи женщин в Украине, борюсь за право жить у себя дома. Сегодня мы являемся примером друг для друга, образцом выдержки и стойкости. Именно поэтому честь быть амбассадором EQUAL я хотела бы разделить с каждой украинской женщиной, которая, несмотря на ракетные обстрелы и блэкауты, так бесстрашно борется за свободу жить в свободной стране, где голоса всех украинок звучат на равных, — сказала Джамала.

Музыкальные подборки EQUAL Global и EQUAL Ukraine уже можно слушать на Spotify.

