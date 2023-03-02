Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Джамала — первый украинский амбассадор EQUAL от Spotify

2 марта 2023, 19:25
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Джамала

Джамала стала первым украинским амбассадором программы EQUAL от стримингового сервиса Spotify. Программа создана для содействия равенству женщин в глобальной индустрии музыки.

Песня Джамалы Take Me To A Place из мини-альбома Поклик открывает сразу две музыкальные подборки.

— За любое право в жизни я боролась — быть собой, творить. Но теперь я, как и тысячи женщин в Украине, борюсь за право жить у себя дома. Сегодня мы являемся примером друг для друга, образцом выдержки и стойкости. Именно поэтому честь быть амбассадором EQUAL я хотела бы разделить с каждой украинской женщиной, которая, несмотря на ракетные обстрелы и блэкауты, так бесстрашно борется за свободу жить в свободной стране, где голоса всех украинок звучат на равных, — сказала Джамала.

Музыкальные подборки EQUAL Global и EQUAL Ukraine уже можно слушать на Spotify.

Сейчас смотрят

Читайте также:
ДНК - Душа. Нація. КультураЛеся Никитюк, Пивоваров, Kazka: звезды записали альбом с народными песнями ДНК

Теги
Spotify Джамала
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь