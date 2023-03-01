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Леся Нікітюк, Пивоваров, Kazka: зірки записали альбом із народними піснями ДНК

1 Березня 2023, 21:47
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
ДНК - Душа. Нація. Культура

Українські артисти презентували альбом із каверами народних пісень під назвою ДНК – Душа. Нація. Культура, аби нагадати нашому народову про потужну силу власної спадщини. До проєкту долучилися Леся Нікітюк, Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Dzidzio, Надя Дорофєєва, Макс Барських, Оля Полякова та інші.

Альбом містить 18 треків. Усі вони представлені у досить незвичному аранжуванні – українська народна пісня поєднується із джазом і соулом, також можна почути латину та французький шансон.

– Кожна пісня – присвята й подяка мужнім воїнам ЗСУ, кожному, хто на своїх плечах тримає нашу країну та ціною власного життя захищає право України зайняти гідне місце у світі та світовій культурі, – йдеться в описі під відео.

Які пісні увійшли до альбому ДНК (треклист):

  1. Інтро
  2. Pianoбой та Roxolana – Чорні очка
  3. Monatik – Підманула підвела
  4. Тіна Кароль – Чом ти не прийшов?
  5. Vera і Tayanna – Била мене мати
  6. Dorofeeva – Цвіте терен
  7.  Злата Огнєвіч – Ой, я знаю, що гріх маю
  8. Ірина Білик та Діма Коляденко – Ой, на горі два дубки
  9. Dzidzio та Олександр Пономарьов – Гей, соколи!
  10. Жіночий Квартал – Коломийка
  11. Макс Барських – Гиля, гиля, сірі гуси
  12. Юрій Горбунов та Леся Нікітюк – Горіла сосна
  13. Kazka – Пливе кача
  14. Артем Пивоваров – Несе Галя воду
  15. Оля Полякова – Ой, у вишневому саду
  16. Олег Скрипка – Гуцулка Ксеня
  17. Наталія Могилевська – Ой, чий то кінь стоїть?
  18. 95 Квартал – Лента за лентою

Усі гроші від прослуховування альбому ДНК – Душа. Нація. Культура перерахують на United24, вони підуть на відновлення України.

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