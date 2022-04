Певица Джамала рассказала, что благодаря концертам в Европе на помощь Украине уже собрано более €83 млн.

Артистка отметила, что сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Сама она считает своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру.

Джамала сообщила, что только €3,3 млн отправили зрители финала нацотбора на Евровидение 2022 в Берлине.

€52 тыс. собрали на шоу The Voice в Литве. Средства передали Blue/Yellow, которые помогают нашей армии. €950 тыс. – результат концерта We Are One в Бухаресте, к которому присоединились Том Оделл, Армин ван Бюрен и другие. Взносы были переданы румынскому Красному кресту.

Вспомнила певица и концерт в Бирмингеме, в котором приняли участие Эд Ширан, Камила Кабельо, Палома Фейт и другие. На нем в поддержку Украины собрали более €14 млн.

— Безграничная благодарность всем, кто поддерживает нас, — отметила Джамала.

Ранее Джамала обратилась к родственникам и друзьям из РФ. Артистка отметила, что тех, кто не интересуется, как у нее дела, она не хочет знать, поскольку именно они выгнали ее из дома.