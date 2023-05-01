Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розповів, як переживає розлуку зі своєю сім’єю, яка з початком повномасштабної війни живе в Польщі. Сам артист стоїть на захисті нашої країни.

Женя зізнається, йому важко дається розлука з дружиною і двома дітьми.

– Однозначно важко. Я розумію, що я втрачаю час, не бачу, як вони ростуть і розвиваються. Мені б хотілося бути поруч і вчити їх чогось. Але я розумію, що зараз маю нести відповідальність за себе і своїх підопічних, але точно не за дітей і дружину, тому що ця відповідальність робить мене слабкішим, – каже Галич.

Про повернення найрідніших людей в Україну Женя і не думає. Каже, хоче, щоб вони повернулися вже після перемоги нашої країни в повномасштабній війні. Також мріє, що вони всі разом вирушать до Криму.

Фото: Женя Галич