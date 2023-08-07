Украинский певец и солист группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что его удивило по возвращении с фронта. Артист решил защищать страну с оружием в руках, и сейчас он на ротации.

Так, в Instagram Галич решил ответить на вопросы пользователей — первый касался поведения украинцев, которые живут в тылу.

— Меня удивило нежелание некоторых людей не мириться с тем, что в стране война. Некоторые хотят забыть о том, что идет полномасштабное вторжение, и занимаются своими делами, прикрывая это экономическим фронтом. Удивляет хамство, агрессия, — заявил Галич.

Женя добавил, что некоторые спортсмены проявляют агрессию в сторону военных — по мнению музыканта, заслуги и спортивные качества не имеют значения, если человек не служит.

Артист также ответил на вопрос о том, выехал бы он из Украины при возможности.

— Я имел возможность выехать из страны и сейчас могу. Но у меня нет такого желания — я полезен здесь. Как только я пойму, что полезнее где-то еще для приближения победы — буду делать так, как лучше, — добавил музыкант.

Напомним, Джамала нарвалась на хейт за исполнение гимна Украины с необычным мотивом. Пользователи сети упрекнули ее за это и заявили, что менять символ Украины под свои фишки — не лучшая идея.