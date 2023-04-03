Дитяче Євробачення 2023 проведуть у Ніцці – французи розкрили подробиці конкурсу

Дитяче Євробачення 2023 відбудеться в Ніцці. Про це заявили організатори конкурсу та представники французького телебачення.

Нагадаємо, що за правилами, конкурс проводять у тій країні, чий представник переміг у торішньому конкурсі – на Дитячому Євробаченні 2022 перемогла Франція.

Це вже друга перемога країни за останні три роки – у 2023 році конкурс відбудеться на локації Palais Nikaіa. Це концертний хол, який відкрили ще 2001 року.

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– Ми раді повернутися до Франції на 21-й дитячий пісенний конкурс Євробачення через 2 роки після неймовірного шоу в Парижі. Команда France Télévisions створить щось справді чарівне в Ніцці цього листопада – ми з нетерпінням чекаємо на захопливе шоу, – повідомив виконавчий супервайзер JESC.

Також тепер розкрито дату проведення Дитячого Євробачення 2023 – 26 листопада. Фанатам конкурсу залишається дочекатися слогана й логотипу конкурсу.

Нагадаємо, що Україна також бере участь у конкурсі. Представниця нашої країни Злата Дзюнька посіла 9-те місце, а переможцем став 13-річний співак Lissandro з піснею Oh Maman.

Україна також із нетерпінням чекає на Євробачення 2023 у Ліверпулі. Просто зараз українці обирають журі Євробачення 2023 через Дію. Голосування триватиме до 5 квітня, а за крісло борються 10 артистів і знаменитостей.