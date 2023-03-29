В Дії появился опрос, который касается Евровидения 2023. Через приложение украинцы смогут выбрать членов национального жюри, которые будут оценивать выступления представителей других стран.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Так, проголосовать можно за одного из 10 претендентов на кресло судьи. В состав команды экспертов войдут пять человек, которые получили больше всех голосов.

Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение, выбрать Услуги, а затем нажать на строку Опросы. После этого появится голосования, в котором можно сделать свой выбор, отдав голос одному из претендентов.

Так, среди претендентов на кресло жюри от Украины: Roxolana, Алена Гребенюк, Михаил Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Александр Фоззи Сидоренко, Олег Собчук, Светлана Тарабарова, Евгений Хмара и Елена Шоптенко.

Известно, что опрос будет длиться до 5 апреля — украинцам дали неделю на раздумия.

— Успейте поддержать своего фаворита. Благодарен каждому, кто голосует. Это помогает нам строить электронную демократию, — заявил Михаил Федоров.

Напомним, что ранее у Дії выбирали представителя Украины на Евровидении 2023. Наибольшее количество голосов было отдано группе Tvorchi, которая и поедет в Ливерпуль петь от Украины уже в мае этого года.