У Ліверпулі створюють український сад миру. Його будують у міру того, як місто Великої Британії готується до проведення Євробачення 2023, що пройде від імені нашої країни.

Садовий дизайнер Пітер Ллойд сподівається, що види і запахи рослин, притаманних українському саду, допоможуть забезпечити біженцям деякий комфорт, щоб вони могли почуватися як вдома. Такий символічний шматочок буде розташований у районі Балтійського трикутника Ліверпуля.

– Я сподіваюся, що сад принесе в Ліверпуль маленький шматочок України, який всі оцінять. Перебування на відкритому повітрі в оточенні рослин важливе для фізичного і психічного благополуччя кожної людини. Я сподіваюся, що сад втішить українців у цей важкий час і стане нагадуванням про те, що попереду на нас чекають кращі часи, – зазначив він.

Для того, щоб локація нагадувала Україну, Ллойд працював з українською громадою Ліверпуля.

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Відкриття саду заплановано на 5 травня. Також там будуть два бетонні шахові столи та зони відпочинку.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 відбудеться з 9 по 13 травня. Воно пройде в Ліверпулі від імені України, оскільки перемогу на міжнародному пісенному конкурсі здобув гурт Kalush Orchestra.

Детальніше про те, коли відбудеться перший, другий півфінали та фінал Євробачення 2023 – читайте на Фактах ICTV.