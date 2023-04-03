Детское Евровидение 2023 проведут в Ницце – французы раскрыли подробности конкурса

Детское Евровидение 2023 состоится в Ницце. Об этом заявили организаторы конкурса и представители французского телевидения.

Напомним, что по правилам, конкурс проводят в той стране, чей представитель победил в прошлогоднем конкурсе — на Детском Евровидении 2022 победила Франция.

Это уже вторая победа страны за последние три года — в 2023 году конкурс состоится на локации Palais Nikaіa. Это концертный холл, который открыли еще в 2001 году.

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— Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидение через 2 года после впечатляющего шоу в Париже. Команда France Télévisions создаст что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре — мы с нетерпением ждем захватывающее шоу, — сообщил исполнительный супервайзер JESC.

Также теперь раскрыта дата проведения Детского Евровидения 2023 — 26 ноября. Фанатам конкурса остается дождаться слогана и логотипа конкурса.

Напомним, что Украина также принимает участие в конкурсе. Представительница нашей страны Злата Дзюнька заняла 9-е место, а победителем стал 13-летний певец Lissandro с песней Oh Maman.

Украина также с нетерпением ждет Евровидение 2023 в Ливерпуле. Прямо сейчас украинцы выбирают жюри Евровидение 2023 через Дію. Голосование продлится до 5 апреля, и за кресло борются 10 артистов и знаменитостей.