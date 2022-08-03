Стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 від України.

Подати заявку можна на сайті нацвідбору. Прийом – із 3 по 23 серпня.

Заповнити анкету можуть як сольні виконавці, так і гурти – склад до шести осіб. Брати участь можуть діти від 9 до 14 років із власною піснею, текст якої на 60% має бути українською мовою.

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Композиція не має бути оприлюднена до 1 травня 2022 року.

1 серпня стало відомо, що Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022. Конкурс відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія).

У 2021 році Євробачення проходило в Парижі. Тоді нашу країну представляла Олена Усенко з піснею Важіль. Дівчинка посіла шосте місце.