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Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022

1 Серпня 2022, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022
Джерело: Суспільне

Україна візьме участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Ювілейний 20-й захід відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія). Незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне прийом заявок на участь у конкурсі з власною оригінальною піснею.

Нагадаємо, минулого року перемогу у Дитячому Євробаченні здобула 14-річна Малена. Тоді конкурс проходив у Парижі, всього брало участь 19 країн.

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Україну в 2021 році представляла Олена Усенка з піснею Важіль. Дівчинка посіла шосте місце.

Вперше Дитяче Євробачення відбулося в 2003 році. Наша країна бере участь у конкурсі з 2006 року. У 2012 році Україна здобула перемогу, тоді від нас виступала Анастасії Петрик із піснею Небо.

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Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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