Стартовал прием заявок на участие в национальном отборе на Детский песенный конкурс Евровидение 2022 от Украины.

Подать заявку можно на сайте нацотбора. Прием — с 3 по 23 августа.

Заполнить анкету могут как сольные исполнители, так и группы — состав до шести человек. Принимать участие могут дети от 9 до 14 лет с собственной песней, текст которой на 60% должен быть на украинском языке.

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Композиция не должна быть обнародована до 1 мая 2022 года.

1 августа стало известно, что Украина возьмет участие в Детском Евровидении 2022. Конкурс состоится 11 декабря в Ереване (Армения).

В 2021 году Евровидение проходило в Париже. Тогда нашу страну представляла Елена Усенко с песней Важіль. Девочка заняла шестое место.