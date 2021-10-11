Російський співак Валерій Леонтьєв не був госпіталізований з Covid-19. Цю інформацію спростував його директор Борис Чигирьов.

Раніше в росЗМІ з’явилася інформація, що 72-річного артиста госпіталізували в московську лікарню з коронавірусом. Нібито він скаржився на кашель, слабкість, високу температуру, а ПЛР-тест показав позитивний результат. Також повідомлялося, що стан Леонтьєва оцінюється як середньотяжкий.

Однак згодом з’явилася інформація, що директор артиста спростував його госпіталізацію, зазначивши, що Валерій нічим не хворіє.

– Не госпіталізований, все в порядку. Нічим не хворіє, – сказав Борис Чигирьов.

Раніше ми писали, що 2 жовтня російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували. У чоловіка виявили коронавірус і пневмонію.

7 жовтня його стан різко погіршився, актора перевели в реанімацію. Крім того, лікарі були змушені підключити артиста до апарату штучної вентиляції легенів.

На момент госпіталізації ураження легень оцінювалося 25-50%, проте згодом показники погіршилися – 75-85%.

Варто зазначити, що раніше у Гаркаліна спостерігалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Так, у Валерія кілька разів був інфаркт, крім того, він пережив клінічну смерть. Лікарям ледве вдалося повернути його до життя.