Стан російського актора Валерія Гаркаліна різко погіршився, лікарям довелося підключити його до апарату штучної вентиляції легенів.

Відомо, що 67-річний актор потрапив до лікарні 2 жовтня. У артиста виявили коронавірус і пневмонію.

Стан Гаркаліна різко почав погіршуватися, через падіння рівня сатурації його помістили в реанімацію. Через хворобу у нього ураження легень становить 75-85%. Хоча на момент госпіталізації ураження легень оцінювалося в 25-50%.

До сьогоднішнього дня він міг дихати самостійно за допомогою високопоточної подачі кисню. Однак 7 жовтня виникла необхідність підключити актора до ШВЛ.

У Валерія Гаркаліна раніше спостерігалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, у 2008 році на гастролях в актора на сцені стався інфаркт, під час якого у нього зупинилося серце і була зафіксована клінічна смерть. А через кілька місяців стався другий інфаркт, після якого його ледве вдалося повернути до життя.

– Я був у стані клінічної смерті і навіть потім показував всім сліди прасок на тілі, які залишилися від дефібрилятора. Це було 10 років тому. Річ у тому, що у мене один за іншим сталися два інфаркти, після чого лікарі вирішили робити операцію. Були сильно закупорені судини. З’ясувалося, що це від куріння. Я курив тоді безбожно, після операції одразу кинув. Я то в інфарктах, то в комах. Мене складно застати вдома, – коментував Гаркалін.