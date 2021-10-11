Российский певец Валерий Леонтьев не был госпитализирован с Covid-19. Эту информацию опроверг его директор Борис Чигирев.

Ранее в росСМИ появилась информация, что 72-летнего артиста госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом. Якобы он жаловался на кашель, слабость, высокую температуру, а ПЦР-тест показал положительный результат. Также сообщалось, что состояние Леонтьева оценивается как среднетяжелое.

Однако позже появилась информация, что директор артиста опроверг его госпитализацию, отметив, что Валерий ничем не болеет.

— Не госпитализирован, все в порядке. Ничем не болеет, — сказал Борис Чигирев.

Ранее мы писали, что 2 октября российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали. У мужчины обнаружили коронавирус и пневмонию.

7 октября его состояние резко ухудшилось, актера перевели в реанимацию. Кроме того, врачи были вынуждены подключить артиста к аппарату искусственной вентиляции легких.

На момент госпитализации поражение легких оценивалось 25-50%, однако позже показатели ухудшились — 75-85%.

Стоит отметить, что ранее у Гаркалина наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Так, у Валерия несколько раз был инфаркт, кроме того, он пережил клиническую смерть. Врачам едва удалось вернуть его к жизни.