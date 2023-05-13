Дим і шаманські танці: Бланка Палома з Іспанії заспівала для бабусі на Євробаченні

У фіналі Євробачення 2023 виступила представниця Іспанії Бланка Палома. Співачка вийшла на сцену конкурсу під восьмим номером, виконавши пісню EaEa.

Пісня Бланки EaEa про сильних жіночих предків. Трек був написаний на честь покійної бабусі представниці Іспанії – саме вона надихнула артистку на написання більшої частини музики.

Тож на сцені Євробачення 2023 Бланка Палома, можна сказати, віддала честь своїй бабусі, заспівавши про могутність і силу жіночих предків.

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Варто зазначити, що Іспанія входить до Великої п’ятірки, а тому не бере участь у півфіналах, автоматично проходячи до фіналу. Ба більше, букмекери прогнозують Бланці сьоме місце у фіналі Євробачення.

Нагадаємо, 13 травня проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу, на якому Україну представить дует Tvorchi, вийшовши на сцену під 19 номером.