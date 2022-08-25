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Спасибо, что показываешь мне, как любить: Хветкевич из Холостячки показал парня

25 августа 2022, 14:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Спасибо, что показываешь мне, как любить: Хветкевич из Холостячки показал парня

Участник романтического реалити Холостячка 2, чемпион Америки и Украины по фридайвингу Андрей Хветкевич показал своего возлюбленного.

В Instagram Андрей обнародовал фото, на котором предстал со своим парнем Филиппом и собакой. Мужчины на снимке — в плавках, демонстрируя свое спортивное телосложение. Кадр сделан в Бодруме (Турция).

— С днем рождения, Филипп! Спасибо, что показываешь мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя, — написал Хветкевич под фото.

В комментариях в адрес возлюбленных посыпалось немало комплиментов.

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  • Красавчики!
  • Поздравляю, вы прекрасные!
  • Какие ножки у вас двоих!
  • Красивые парни, ничего не скажешь.
  • Главное, что счастливы, — пишут пользователи сети.

Напомним, 17 августа Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и обручился с парнем. Тогда он опубликовал фото, на котором они с возлюбленным целуются под водой, однако лица избранника видно не было.

Андрей отметил, что долгое время руководствовался стереотипами и не был честен с самим собой, о чем размышлял в течение года. После он решил рассказать всем правду и то, что сделал своему возлюбленному предложение.

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Фото: Андрей Хветкевич

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