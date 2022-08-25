Участник романтического реалити Холостячка 2, чемпион Америки и Украины по фридайвингу Андрей Хветкевич показал своего возлюбленного.
В Instagram Андрей обнародовал фото, на котором предстал со своим парнем Филиппом и собакой. Мужчины на снимке — в плавках, демонстрируя свое спортивное телосложение. Кадр сделан в Бодруме (Турция).
— С днем рождения, Филипп! Спасибо, что показываешь мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя, — написал Хветкевич под фото.
В комментариях в адрес возлюбленных посыпалось немало комплиментов.
- Красавчики!
- Поздравляю, вы прекрасные!
- Какие ножки у вас двоих!
- Красивые парни, ничего не скажешь.
- Главное, что счастливы, — пишут пользователи сети.
Напомним, 17 августа Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и обручился с парнем. Тогда он опубликовал фото, на котором они с возлюбленным целуются под водой, однако лица избранника видно не было.
Андрей отметил, что долгое время руководствовался стереотипами и не был честен с самим собой, о чем размышлял в течение года. После он решил рассказать всем правду и то, что сделал своему возлюбленному предложение.
Фото: Андрей Хветкевич