Телеведуча Ранку у Великому Місті на ICTV, психологиня та дружина міністра оборони Юлія Зорій розповіла про стосунки з чоловіком в умовах війни, історію знайомства та риси, за які його любить.

Телеведуча запевняє, що на початку повномасштабного вторгнення контакт зі своїм обранцем Олексієм Резніковим був тільки через телефон.

— На початку війни навіть один телефонний дзвінок чи повідомлення на день були для нас великим щастям. У березні я прокидалася, і спочатку перевіряла, коли він був на зв’язку. Було буквально життя у телефоні – в очікуванні повідомлення від Олексія, – розповіла Зорій.

Юлія додала, що зараз вони мають можливість іноді бачитися. У липні у пари друга річниця весілля – на тлі цього телеведуча розповіла історію їхнього знайомства. Як виявилося, це сталося 5 років тому на Євробаченні, яке відбувалося у Києві.

Зараз дивляться

– Якби мені тоді сказали, що це мій майбутній чоловік, я дуже здивувалася б. Адже він здавався взагалі не моїм типажем. А тепер я дякую Богові за нього, адже це просто найкраща людина, яку він міг мені дати, – розповіла телеведуча.

Дружина міністра оборони розповіла про риси свого чоловіка, за які його любить. Вона вважає його дуже добрим, тактовним, дипломатичним. Юлія також відзначила розум Олексія, його дбайливість, вміння приймати кохання та дарувати його. Навіть в умовах війни Рєзніков дарує своїй обраниці квіти – завжди знаходить спосіб їх передати.

Проте, є й ті риси, які коханій не подобаються.

– Але він навіть у своїх недоліках геніальний. Ось, наприклад, іноді щось готує та залишає на кухні хаос, який мені потім доводиться прибирати. Але він так смачно готує, що навіть хаос у нього гарний. Тож я не сварюся за це. У порівнянні плюсів та мінусів розумієш, що ці недоліки – такі дрібниці! – зізналася Юлія.

Навіть в умовах війни в Україні створюються сім’ї – українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка. По фото в Instagram можна помітити, що візок з Олександром вів сам мер Києва Віталій Кличко.