Телеведущая Ранку у Великому Місті на ICTV, психолог и жена министра обороны Юлия Зорий рассказала об отношениях с мужем в условиях войны, историю знакомства и черты, за которые его любит.

Телеведущая уверяет, что в начале полномасштабного вторжения контакт со своим избранником Алексеем Резниковым был по телефону.

— В начале войны даже один телефонный звонок или сообщение в день были для нас большим счастьем. В марте я просыпалась, и первый делом проверяла, когда он был на связи. Была буквально жизнь в телефоне – в ожидании сообщения от Алексея, — рассказала Зорий.

Юлия добавила, что сейчас у них есть возможность иногда видеться. В июле у пары вторая годовщина свадьбы — на фоне этого телеведущая рассказала историю их знакомства. Как оказалось, это случилось 5 лет назад на Евровидении, которое проходило в Киеве.

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— Если бы мне тогда сказали, что это мой будущий муж, я бы очень сильно удивилась. Он ведь казался вообще не моим типажем. А теперь я благодарю Бога за него, ведь это просто лучший человек, которого он мог мне дать, — рассказала телеведущая.

Жена министра обороны рассказала о чертах своего мужа, за которые его любит. Она считает его очень добрым, тактичным, дипломатичным. Юлия также отметила ум Алексея, его заботливость, умение принимать любовь и дарить ее. Даже в условиях войны Резников дарит своей избраннице цветы — всегда находит способ их передать.

Однако, есть и те черты, которые возлюбленной не нравятся.

— Но он даже в своих недостатках гениален. Вот, например, иногда что-то готовит и оставляет на кухне хаос, который мне потом приходится убирать. Но ведь он так вкусно готовит, что даже хаос у него красивый. Так что я не ссорюсь за это. В сравнении плюсов и минусов понимаешь, что эти недостатки — такие мелочи! — призналась Юлия.

Даже в условиях войны в Украине создаются семьи — украинский дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. По фото в Instagram можно заметить, что коляску с Александром вел сам мэр Киева Виталий Кличко.