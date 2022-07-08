Українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.

В Instagram Літковська поділилася весільним фото. Церемонія відбулася 7 липня на Івана Купала. Захід пройшов на території Софійського собору.

– 7.07.22. Київ. Софійський собор. Війна і мир. Бажаю миру українській землі та бажаю, щоб ми з чоловіком у цьому світі творили та примножували наше кохання, – написала Лілія під знімком.

На фото можна побачити мера Києва Віталія Кличка, який котив Данилюка до вівтаря на інвалідному візку. Зазначимо, що 19 червня Олександр потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги, проте це не завадило молодятам провести урочистість.

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Весільну сукню Літковська змоделювала та пошила собі сама. Букетом нареченої стали пшеничні колосся, які також прикрашали вбрання Лілії та були виконані з намистин.

Зазначимо, що для Олександра Данилюка це другий шлюб. У нього є двое дітей від першої дружини. Літковська також має доньку від попередніх стосунків.

Фото: Лілія Літковська