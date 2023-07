Актор Двейн Джонсон пожертвував гільдії акторів рекордну суму на тлі страйку в США. Це була семизначна сума, яка допоможе багатьом акторам без роботи і доходів.

Про це заявив організатор страйку SAG-AFTRA Кортні Б. Венс. Він надіслав 2 700 листів найбільш високопоставленим акторам профспілки з проханням підтримати акторів, які залишилися без роботи.

На прохання відгукнувся Двейн, який не пошкодував своїх коштів.

– Ми покладаємося на пожертви та гранти для надання послуг – нам дуже пощастило, що ми зібрали достатньо коштів, щоб покрити всі наші програми, – заявив Кортні.

Семизначна пожертва допоможе тисячам акторів – профспілка видає по $1 500 кожному члену профспілки в разі потреби.

– Це заклик до зброї для всіх нас. Двейн дає всім зрозуміти, що він з нами, – додав Кортні.

Нагадаємо, що страйк акторів почався 13 липня й негативно позначився на багатьох серіалах і фільмах, які знімають у США. Наприклад, проблема позначиться на зйомках другого сезону серіалу The Last of Us. І хоча для релізу проєкту вже багато чого встигли зробити, страйк торкнеться і проєктів HBO найближчим часом.