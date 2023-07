Актер Дуэйн Джонсон пожертвовал гильдии актеров рекордную сумму на фоне забастовки в США. Это была семизначная сумма, которая поможет многим актерам без работы и доходов.

Об этом заявил организатор забастовки SAG-AFTRA Кортни Б. Вэнс. Он отправил 2 700 писем самым высокопоставленным актерам профсоюза с просьбой поддержать актеров, которые остались без работы.

На просьбу откликнулся Дуэйн, который не пожалел своих средств.

— Мы полагаемся на пожертвования и гранты для оказания услуг — нам очень повезло, что мы собрали достаточно средств, чтобы покрыть все наши программы, — заявил Кортни.

Семизначное пожертвование поможет тысячам актеров — профсоюз выдает по $1 500 каждому члену профсоюза в случае необходимости.

— Это призыв к оружию для всех нас. Дуэйн дает всем понять, что он с нами, — добавил Кортни.

Напомним, что забастовка актеров началась 13 июля и негативно сказалась на многих сериалах и фильмах, которые снимают в США. К примеру, проблема скажется на съемках второго сезона сериала The Last of Us. И хотя для релиза проекта уже многое успели сделать, страйк затронет и проекты HBO в ближайшее время.